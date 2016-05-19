Ханчжоу, Китай, 19 мая, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Руководство одного из центров для престарелых в г. Ханчжоу установило необычную систему напоминания о приеме лекарств для своих постояльцев. Несколько раз в день 5 роботов следят за тем, чтобы все пожилые люди приняли медикаменты вовремя.

kuaibao.qq.com Робот-помощник в центре для престарелых в г. Ханчжоу

«Средний возраст наших постояльцев превышает 84 года. Многие страдают проблемами с памятью. Кто-то забывает принять лекарство, кто-то принимает его по ошибке дважды. Для того, чтобы помочь пожилым людям мы «наняли» 5 роботов, которые прекрасно справляются со своей работой», — заявил заместитель директора центра Чжао Хумин.

Роботы были разработаны компанией Woosiyuan Telecom Technology Co. Ltd. в 2015 г. Они представляют собой антропоморфную конструкцию, на месте живота которой размещен дисплей. Высота робота составляет около 1 метра, вес — 15 кг, пишет «Синьхуа».

Управление роботом происходит с помощью специального приложения для смартфона или планшетного компьютера. В памяти каждого из роботов содержатся данные о каждом из постояльцев центра для престарелых. Несколько раз в день роботы напоминают пожилым людям принять лекарство.

В Китае насчитывается около 222 млн граждан КНР, чей возраст превышает 60 лет. По состоянию на конец 2015 г. пожилые люди составляют около 16% от общей численности населения.