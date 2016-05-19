Москва, 19 мая, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Компании «Мегафон» и «Вымпелком», которым принадлежит по 50% «Евросети», ведут переговоры о разделении этого бизнеса, сообщают «Ведомости».

pixabay.com «Евросеть»

Согласно информации издания, близкие к «Евросети» источники подтверждают эту информацию, но окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Официальные представители «Евросети» отказываются комментировать планы акционеров.

Отмечается, что решение о ликвидации бренда «Евросеть» может быть принято по причине бессмысленности содержания «условно независимой сети», в то время как работа с монобрендовой розницей является более эффективной.