Таллин, 19 мая, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии, председатель праволиберальной Реформистской партии Эстонии Таави Рыйвас оправдывает повышение топливного акциза низкими ценами на нефть. Об этом ИА REGNUM сегодня, 19 мая, сообщили в канцелярии парламента Эстонии со ссылкой на выступление Рыйваса перед депутатами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Аргументируя необходимость введения новых акцизов, он заявил: «Я верю, что потребитель понимает, что в ситуации, когда цены на нефть низкие, повышение акцизов своевременно и логично. Безусловно, было бы глупо повышать акцизы, когда стоимость топлива и так на верхнем пределе».

По словам Рыйваса, благодаря падению мировых цен на нефть даже после повышения акцизов стоимость топлива в Эстонии будет на несколько десятков центов ниже, чем два года тому назад — до их повышения. Премьер-министр добавил, что в будущем Эстония продолжит облагать налогами потребление продуктов, наносящих вред окружающей среде и здоровью.

При этом он признал, что цена на дизельное топливо, и, в том числе, оптовая цена на дизельное топливо, в Латвии ниже, чем в Эстонии, что приводит к тому, что многие траснпортные фирмы Эстонии предпочитают заправлять свои автотранспортные грузовые средства в соседней стране. Однако, по мнению главы Кабинета министров, цены в Латвии и Литве на протяжении нескольких лет были ниже, чем в Эстонии: «Повышение акциза само по себе, таким образом, на этот факт не повлияло».

Напомним, в 2016 году акциз на бензин в Эстонии повысился на 10%, акциз на дизельное топливо — на 14%. В Латвии эти цифры составили 3% и 7% соответственно.