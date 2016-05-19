Абакан, 19 мая, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Уже этим летом у жителей Хакасии может появиться возможность улететь из Абакана в Крым. О том, что абаканский аэропорт запускает авиарейс до Крыма, сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Александр Егоров в интервью местному телеканалу.

ross-tur.ru Самолет в небе

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 19 мая, в региональном Минтрансе, в прошлом году маршрут из Абакана был включен в перечень субсидируемых, однако произошло это уже в конце мая, и на тот момент все авиакомпании уже сформировали расписание на лето. «Возникла проблема, мы не могли найти перевозчика, свободных самолетов уже не было. Из-за этого у нас не получилось открыть этот маршрут. В этом году мы заранее, уже с января, начали вести переговоры с авиакомпаниями. На данный момент одна из авиакомпаний согласилась выполнять полеты по маршруту Абакан — Екатеринбург — Симферополь. В Екатеринбурге будет дозаправка», — отметили в министерстве.

Глава Минтранса озвучил, что коммерческая цена билета — 18 тысяч рублей. «Сколько будет стоить льготный билет, пока точно неизвестно, но уже сейчас можно сказать, что он будет в разы дешевле. Однако этим правом смогут воспользоваться не все граждане, а только определенная группа: молодые люди до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающее лицо, инвалиды с детства второй или третьей группы», — подытожили в министерстве.

По предварительной информации, полеты будут открыты с 20 июня. Продажа билетов пока еще не началась.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, услугами аэропорта «Абакан» в прошлом году воспользовались 194 тысячи человек.