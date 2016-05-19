Оренбург, 19 мая, 2016, 09:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области средняя стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в конце апреля составила 3229,55 рубля и за месяц повысилась на 0,4%. В городе Орске стоимость условного (минимального) набора составила 3177,60 рубля, в Оренбурге — 3235,64 рубля, в Бузулуке — 3313,61 рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Оренбургстате.

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Стоит отметить, в конце марта стоимость минимальной продуктовой корзины составляла 3216,57 рубля: в Орске — 3152,01 рубля, в Оренбурге — 3230,28 рубля, в Бузулуке — 3300,39 рубля. Примечательно, что по отношению в предыдущему месяцу (февралю) средняя стоимость продуктового набора снизилась.

По данным органов статистики, в январе-марте 2016 года денежные доходы населения, по оценке, сложились в сумме 120 280,3 млн рублей и снизились по сравнению с январем-мартом 2015 года на 2,8%, денежные расходы населения — соответственно 117 502,2 млн рублей и на 5,2%. Превышение денежных доходов над расходами составило 2778,1 млн рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-марте 2016 года, по оценке, снизились на 8,4% по сравнению с январем-мартом 2015 года.