Москва, 19 мая, 2016, 09:05 — ИА Регнум. В соединениях и воинских частях объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области в зимний период обучения 2016 года проведено около 50 тактических учений с боевой стрельбой от ротных и батарейных до бригадных, сообщили в Минприроды РФ

mil.ru Учения Восточного военного округа

Во время учений шли активные занятия по боевой подготовке. Программа выполнена в полном объеме, а в некоторых соединениях и воинских частях проведено занятий больше, чем запланировано, в связи с желанием командиров добиться лучших результатов.

Напомним, что зимний период обучения в войсках Восточного военного округа стартовал 1 декабря 2015 года, а завершился в последней декаде апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала учебного года в Вооруженных силах РФ было проведено свыше 900 тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений на более чем 100 полигонах Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов и Северного флота. В апреле прошли проверки в более 500 соединениях и воинских частях.

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