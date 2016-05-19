Москва, 19 мая, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ утверждены Правила разработки и утверждения методик расчёта выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, сообщается на сайте правительства РФ.

isbscienceg9.blogspot.com Выбросы вредных веществ в атмосферу

Правилами определены разработчики, состав и содержание методик, порядок их утверждения, а также порядок обоснования разработчиком применимости методики.

Также установлены полномочия Минприроды РФ по формированию и ведению перечня методик расчёта, а также по утверждению порядка формирования и ведения этого перечня.

Принятые решения позволят обеспечить единую методологическую основу и сопоставимость результатов расчётов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.