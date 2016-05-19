Каир, 19 мая, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Бывший директор Бюро расследования и анализа авиационных происшествий Жан-Поль Троадек заявил 19 мая, что причиной исчезновения самолета над Средиземным морем мог стать теракт, сообщает RTL.

Airbus A320 EgyptAir

«По всей видимости, самолет шел на крейсерской скорости в нормальных метеорологических условиях. Однако мы, возможно, не знаем на данный момент каких-либо технических сведений», — отметил он.

В свою очередь, Europe1 сообщает, что на борту самолета, исчезнувшего с экранов радаров в ночь на 19 мая, находилось 30 граждан Египта и 15 граждан Франции.