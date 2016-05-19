Москва, 19 мая, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Brent дала понять, что она скорее оптимист, чем пессимист, поэтому в любом отчете настроена искать только положительное, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Так и случилось с отчетом от Минэнерго США.

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«После публикации данных от API трейдеры были готовы, что сокращение запасов будет небольшим, однако запасы за неделю не упали на прогнозные 3,5 млн, а выросли на 1,31 млн баррелей. Впрочем, это не остановило нефть от роста 18 мая до нового 7-месячного максимума на уровне 49,81 долл./баррель», — пояснила Афанасьева.

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«Еженедельные объемы запасов — это довольно изменчивый показатель, а вот тренд на дальнейшее сжатие американского рынка добычи — уже хорошая основа для продолжительного укрепления в будущем. Однако пока этого оказалось недостаточным, чтобы даже коснуться отметки 50,00, — отметила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 19 мая, нефть дешевеет на данных от Минэнерго США и укреплении доллара. Так, по состоянию на 07:45 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,39% — до 48,25 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,14% — до 47,64 доллара за баррель.