Москва, 19 мая, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Крупнейшие российские компании, являющиеся операторами проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», намерены вновь обсудить вопрос экспорта добываемого газа. Стороны рассмотрят вариант поставки сахалинского шельфового газа для третьей очереди завода по производству СПГ в поселке Пригородное, говорится в отчете Счетной палаты.

Rosneft.ru Проект «Сахалин — 1»

«Между компаниями Sakhalin Energy — оператором проекта «Сахалин-2» и компанией Exxon Neftegaz возобновлены переговоры о потенциальной покупке газа проекта «Сахалин-1» для загрузки третьей технологической линии завода по производству сжиженного природного газа проекта «Сахалин-2» в пос. Пригородное», — отмечено в документе.

Стороны, заключившие соглашение о разделе продукции по проекту «Сахалин-1», не получают предусмотренного по документам проекта дохода, так как вопрос об экспорте добываемого газа до сих пор не решен.

Ранее оператор Exxon Neftegas, 20% которого принадлежит «Роснефти», неоднократно делал попытки заключить соглашение с «Газпромом» об экспорте газа проекта «Сахалин-1» в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако «Газпром», являющийся владельцем 50% и одной акции оператора Sakhalin Energy, настаивал на поставках этого газа на внутренний рынок страны.