Москва, 19 мая, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Несмотря на то, что рубль практически не реагировал на рост нефти, первая же коррекция Brent заставила пару USD/RUB уйти выше 65,00. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, масла в огонь подлила и первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, заявив, что «регулятор может проводить валютные интервенции без предварительного предупреждения в случае рисков финансовой стабильности».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

«Если учесть, что еще недавно другой зампред ЦБ Дмитрий Тулин утверждал, что пополнение международных резервов РФ за счет покупки валюты не планируется, все это выглядит довольно противоречиво. Вполне возможно, что сами инвесторы, которые на текущий момент держат на руках избыточное число коротких позиций по паре USD/RUB, могут все же начать фиксацию прибыли», — пояснила Афанасьева.

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«Здесь свою роль сыграют и страхи вмешательства монетарных властей, и возможные проблемы с пробоем отметки 50,00 по Brent. А комментарии официальных представителей Банка России лишь создают благоприятный фон для всего происходящего», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро на 19 мая. Так, доллар США подорожал на 55,03 копейки до 65,0641 рубля. Евро вырос на 20,71 копейки и составил 73,3077 рубля. Цена нефти марки Brent снизилась и составляет 48,25 доллара за баррель.