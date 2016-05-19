Кемерово, 19 мая, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Шестнадцатилетний юноша погиб в Кемеровской области при падении с опоры ЛЭП, намереваясь сделать селфи, сообщает 19 мая следственное управление СК РФ по региону.

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«18 мая 2016 года около 20 часов 00 минут по местному времени возле опоры высоковольтной линии электропередач обнаружено тело 16-летнего подростка с травмами характерными при падении с высоты», — говорится в сообщении.

В тот вечер, как предполагают следователи, мальчик в компании двух товарищей прогуливался по городу и решил сделать эффектный фотоснимок на фоне высоковольтной линии. Для этого он забрался на опору ЛЭП, однако не смог удержаться и сорвался вниз.

Спутники подростка сообщили о происшествии местным жителям, которые вызвали на место медиков. Однако прибывшая «скорая» не смогла ничем помочь — юноша скончался от полученных травм. Следователям предстоит установить подробности трагедии и выяснить, в каких условиях воспитывался погибший мальчик.