Женева, Швейцария, 19 мая, 2016, 08:23 — ИА Регнум. На аукционе Christie's (Женева, Швейцария) 19 мая был продан за рекордную сумму в $56,7 млн Голубой бриллиант Оппенгеймера (Oppenheimer Blue), сообщает Reuters.

mononews.gr Голубой бриллиант Оппенгеймера

Oppenheimer Blue весит 14,62 карата. Оценочная стоимость драгоценности находилась в диапазоне $38 млн — $45 млн, а начальная цена составляла $30,4 млн.

Ситуацию прокомментировала представитель Christie's Александра Киндерманн. «Это самый дорогой бриллиант, когда-либо проданный на аукционе», — сообщила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Женеве на аукционе Sotheby's продан самый крупный в мире розовый бриллиант. Камень «Уникальный розовый» (Unique Pink) весом 15,38 карата имеет грушевидную форму и вставлен в кольцо. Покупатель заплатил за драгоценность 30,8 млн швейцарских франков ($31,46 млн).