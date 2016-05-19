Ярославль, 19 мая, 2016, 08:11 — ИА Регнум. Организаторы акции «Бессмертный полк» недовольны поведением ряда ярославских политиков и чиновников. По их мнению, в рамках проведения 9 мая в Ярославле шествия «Бессмертного полка» некоторые участники нарушили регламент мероприятия — так называемый «Устав Полка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал региональный координатор акции Алексей Мирошниченко.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв на шествии «Бессмертного полка»

Один из основных принципов «Бессмертного полка» — оставаться вне политики и не использовать акцию как «пиар-площадку». Представители Ярославского отделения КПРФ приняли участие в шествии «полка», придя на него в майках с партийной символикой, и развернули партийное знамя. Некоторые представители КПРФ несли портреты Иосифа Сталина, что, по мнению организаторов, тоже является нарушением регламента, в связи с тем, что фигура Сталина неоднозначна и вызывает разную реакцию, а «Бессмертный полк» — мероприятие, объединяющее людей. С жалобой на нарушение представителями ярославского отделения КПРФ регламента «Бессмертного полка» региональный координатор акции Алексей Мирошниченко и руководители федерального штаба мероприятия Сергей Лапенков, Игорь Дмитриев и Сергей Колотовкин обратились к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

«О какой-то нашей вине не может быть и речи. «Бессмертный полк» — акция, на которую приходят люди, несут портреты своих героев — кто родственников, кто тех, кого считает нужным. Письмо от организаторов, в котором выражены претензии к ярославскому отделению партии, мы получили. Я уверен, что реакция Геннадия Зюганова будет адекватной. Я считаю, приватизация кем бы то ни было такого мероприятия, как «Бессмертный полк», — вещь недопустимая», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM депутат фракции КПРФ в Ярославской областной думе Эльхан Мардалиев.

Кроме коммунистов, свои знамена развернули представители «Национально-освободительного движения».

Кроме того, ряд первых лиц города и области также нарушили «Устав Полка» — они начали движение во главе колонны. Один из главных принципов шествия — то, что все участники шествия равны. Те, кто приходят раньше, идут впереди, кто позднее — сзади. Несмотря на это, как отметил Алексей Мирошниченко, губернатор Ярославской области Сергей Ястребов, заместитель председателя регионального правительства Михаил Крупин, заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин и ряд других представителей власти шли в самом начале колонны.

Все нарушители принципов акции «Бессмертный полк» отправлены на гауптвахту.

«Гауптвахта — общественно порицание, обличение тех, кто игнорирует «Устав Полка». Это не запрет на участие в мероприятиях, это просто реакция организаторов. Полк считает своим долгом публично заявлять, что есть люди, которые игнорируют правила мероприятия», — заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный координатор акции Алексей Мирошниченко.