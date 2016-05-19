Ярославские политики использовали «Бессмертный полк» ради пиара?
Ярославль, 19 мая, 2016, 08:11 — ИА Регнум. Организаторы акции «Бессмертный полк» недовольны поведением ряда ярославских политиков и чиновников. По их мнению, в рамках проведения 9 мая в Ярославле шествия «Бессмертного полка» некоторые участники нарушили регламент мероприятия — так называемый «Устав Полка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал региональный координатор акции Алексей Мирошниченко.
Один из основных принципов «Бессмертного полка» — оставаться вне политики и не использовать акцию как «пиар-площадку». Представители Ярославского отделения КПРФ приняли участие в шествии «полка», придя на него в майках с партийной символикой, и развернули партийное знамя. Некоторые представители КПРФ несли портреты Иосифа Сталина, что, по мнению организаторов, тоже является нарушением регламента, в связи с тем, что фигура Сталина неоднозначна и вызывает разную реакцию, а «Бессмертный полк» — мероприятие, объединяющее людей. С жалобой на нарушение представителями ярославского отделения КПРФ регламента «Бессмертного полка» региональный координатор акции Алексей Мирошниченко и руководители федерального штаба мероприятия Сергей Лапенков, Игорь Дмитриев и Сергей Колотовкин обратились к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.
«О какой-то нашей вине не может быть и речи. «Бессмертный полк» — акция, на которую приходят люди, несут портреты своих героев — кто родственников, кто тех, кого считает нужным. Письмо от организаторов, в котором выражены претензии к ярославскому отделению партии, мы получили. Я уверен, что реакция Геннадия Зюганова будет адекватной. Я считаю, приватизация кем бы то ни было такого мероприятия, как «Бессмертный полк», — вещь недопустимая», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM депутат фракции КПРФ в Ярославской областной думе Эльхан Мардалиев.
Кроме коммунистов, свои знамена развернули представители «Национально-освободительного движения».
Кроме того, ряд первых лиц города и области также нарушили «Устав Полка» — они начали движение во главе колонны. Один из главных принципов шествия — то, что все участники шествия равны. Те, кто приходят раньше, идут впереди, кто позднее — сзади. Несмотря на это, как отметил Алексей Мирошниченко, губернатор Ярославской области Сергей Ястребов, заместитель председателя регионального правительства Михаил Крупин, заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин и ряд других представителей власти шли в самом начале колонны.
Все нарушители принципов акции «Бессмертный полк» отправлены на гауптвахту.
«Гауптвахта — общественно порицание, обличение тех, кто игнорирует «Устав Полка». Это не запрет на участие в мероприятиях, это просто реакция организаторов. Полк считает своим долгом публично заявлять, что есть люди, которые игнорируют правила мероприятия», — заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный координатор акции Алексей Мирошниченко.