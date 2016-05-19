Барнаул, 19 мая, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Семья барнаульцев Вершининых останется жить в подвале детского сада «Истоки» до тех пор, пока не получит жилье: о беспрецедентном судебном решении сообщили корреспонденты программы «Вести-Алтай».

видеокадр программы «Вести-Алтай» Семью, проживающую в подвале одного из детских садов Барнаула, запретили выселять

Фамилия Татьяны Николаевны до сих пор фигурирует в плане эвакуации подвала детского сада. И неудивительно: с 1978 года прошлого века она работала в уже бывшей школе-интернате сначала уборщицей, потом ночным сторожем. Ее семью вместе с первоклассником Олегом заселили в комнаты в подвале, переоборудованные под временное жилье. Но с появлением в этом здании детского сада новое руководство решило выселить подвальных жильцов из образовательного учреждения.

«Долгое время пытались найти правду в администрациях и прочее-прочее. Постоянно сталкивались с трудностями — то нет домовой книги, то нет выписки из ЖЭУ, то пятое, то десятое», — поясняет барнаулец Олег Вершинин.

За четыре года похода по инстанциям проблема только усугубилась: в подвале отрезали свет, и вот уже год мама с сыном живут при свете фонариков. В комнатах вместе с ними — только кошки, оставшиеся от тех жильцов, кто не был прописан в подвальных помещениях. Заряжать мобильники и готовить еду помогала соседка из подвала соседнего корпуса — там электричество оставили, но тоже пытались выселить многодетную мать.

«А куда? На небо только выселяться? Я всю жизнь проработала здесь, четверо ребятишек у меня, все выросли, но стою я на очереди 26 лет. Ну пусть они мне что-нибудь предоставят, у меня все прописаны дети», — делится наболевшим жительница Барнаула Зоя Пасаженникова.

Детсад «Истоки» — одно из крупнейших образовательных учреждений в крае. В различных организациях там обучается более 300 ребятишек. Администрация Барнаула настаивала, что проживать на его территории нельзя по закону, хотя сами подвалы имеют отдельные выходы. В судебных разбирательствах мнения на этот счет с прокуратурой разошлись.

«Жилые комнаты не допускается располагать в цокольных и подвальных этажах, то есть данное помещение — оно не может быть переведено в отдельное помещение. И никогда не будет переведено», — заявил представитель комитета по Управлению муниципальной собственностюи Барнаула Николай Шелобанов.

Начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Алтайского края Татьяна Сивидова-Абкарян поясняет: «В связи с трудовыми отношениями граждане вселялись в переоборудованные под жилые помещения, в них был проведен свет, горячая вода, удобства и так далее. И они находились там при детях, которые проживали в интернате круглосуточно».

На сторону бывших работников встал и Верховный суд, дойти до которого пришлось отчаявшимся квартирантам. Но боролись жильцы не за то, чтобы и дальше жить в подвале детского учреждения. Все эти годы они пытались улучшить жилищные условия, но очередь на получение квартиры даже у Зои Викторовны, как у многодетной матери, 204-я.

Теперь, по крайней мере, их не смогут выселить на улицу без предоставления жилья, — резюмирует корреспондент «Вестей» Максим Крафт.