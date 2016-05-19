Вашингтон, 19 мая, 2016, 08:07 — ИА Регнум. Пилотируемая экспедиция на орбиту Марса состоится в 2028 году, сообщила вице-президент концерна Lockheed Martin Corporation Ванда Сигур на форуме Humans to Mars в Вашингтоне.

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Высадку людей на Марс космическое ведомство США запланировало на 2030-е годы. Для этого будут проведены исследования на МКС, освоено окололунное пространство и разработаны технологии, необходимые для полетов в дальний космос.

Марсианская экспедиция начнется с орбитального полета, затем на Землю отправят марсианский грунт и только потом астронавты высадятся на поверхность красной планеты.

По заявлениям компании Lockheed Martin, разрабатывающей пилотируемый корабль Orion для полетов в дальний космос, в экспедиции будут участвовать шесть человек. На орбите Марса из двух «Орионов» будет собран «Марсианский базовый лагерь» (Mars Base Camp), состоящий из жилого модуля, лаборатории и солнечных батарей. С борта Mars Base Camp астронавты будут управлять техникой, работающей на поверхности Марса.

Первый испытательный полет пилотируемого корабля Orion запланирован на 2018 год, а первый пилотируемый полет за пределы лунной орбиты должен состояться в 2023 году.