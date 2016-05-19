Пекин, 19 мая, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Командование недавно образованного Центрального театра боевых действий НОАК сообщило об успешном завершении командно-штабных учений с применением всех видов самолетов, стоящих на вооружении КНР.

dingsheng.com Истребители J-11 во время командно-штабных учений

В Министерстве национальной обороны КНР не уточнили ни продолжительность, ни численность задействованного в учениях личного состава, вооружения и техники, отметив лишь, что «проведенные учения ВВС НОАК стали крупнейшими с начала года», пишет «Сина синьвэнь».

Представитель оборонного ведомства Китая сообщил, что в учениях приняли участие самолеты воздушной разведки и раннего предупреждения, истребители, бомбардировщики, штурмовики, военно-транспортные самолеты и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, в учениях были задействованы соединения воздушной разведки и ПВО.

Личный состав отработал несколько сценариев, каждый из которых содержал важнейшие элементы ведения военных действий в воздухе. Пилоты отработали дозаправку техники в воздухе, воздушные бои на сверхмалой высоте и уничтожение беспилотников.