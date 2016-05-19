Каир, 19 мая, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании EgyptAir, пропавший с радаров в воздушном пространстве Греции, упал в Средиземное море, сообщает в своем аккаунте в Twitter телеканал «Маядин» со ссылкой на источники в авиакомпании.

Море

На борту египетского лайнера A320, выполнявшего рейс MS804 из Парижа в Каир, находилось 56 пассажиров и десять членов экипажа (по другим данным — 59 пассажиров и десять членов экипажа). Их судьба неизвестна.

Вице-председатель совета директоров EgyptAir Ахмед Абдель заявил, что сигналов о чрезвычайно ситуации на борту экипаж A320 не подавал. В авиакомпании после сигнала о пропаже самолета создан оперативный штаб, в который вошли представители всех авиационных служб.

Военные летчики Египта и Греции продолжают поиски самолета. Район поисков находится в 50−65 км от северного побережья Египта.