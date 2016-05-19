Хагатна, США, 19 мая, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Стратегический бомбардировщик B-52Н Военно-воздушных сил США, потерпевший крушение 19 мая на авиабазе Андерсен, загорелся перед падением, сообщает Associated Press.

elconfidencial.com Бомбардировщик B-52Н ВВС США

Инцидент произошел с бомбардировщиком 36-й авиационной группы, базирующейся на базе ВВС Андерсен, во время учебного полета. По данным военных, он загорелся около 08:30 (01:30 мск), самолет успели покинуть все семь членов экипажа.

О пострадавших не сообщается, на месте работают несколько пожарных расчетов. Ведется расследование причин крушения бомбардировщика.

Самолёт был переброшен на Гуам из штата Северная Дакота в целях обеспечения присутствия США в Тихоокеанском регионе.