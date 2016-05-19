Мадрид, 19 мая, 2016, 08:08 — ИА Регнум. Одержавшая победу над ФК «Ливерпуль» в финале Лиги Европы команда «Севильи» (Испания) начала готовится к финалу Кубка Испании. В матче с британской командой испанцы смогли найти свою игру. Об этом рассказал вратарь «Севильи» Давид Сорья, сообщает пресс-служба УЕФА.

sevillafc.es Победа

Комментируя матч, вратарь отметил, что это было просто невероятно. «Севилья» доказала, что, несмотря на все травмы, смогла перестроиться и найти свою игру. Наша команда больше всех хотела выиграть этот турнир», — сказал Сорья.

По словам вратаря, команда будет наслаждаться победой и одновременно готовиться к финальной игре за Кубок Испании. Стоит отметить, что игра ФК «Севилья» с «Ливерпулем» принесла команде третий раз подряд победу в Лиге Европы. Это первая в истории команда, которой это удалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая в матче с «Ливерпулем» «Севилья» в третий раз подряд завоевала кубок Европы 2016. Счёт был открыт на 35-й минуте нападающим «Ливерпуля» Дэниэлом Старриджем, и до перерыва «Севилья» не забила ни одного гола.

Во втором тайме на 46-й минуте нападающий «Севильи» и сборной Франции Кевин Гамейро сравнял счёт. На 64-й, а затем и на 70-й минутах полузащитник «Севильи» Коке забил два мяча. Игра закончилась со счётом 1:3.