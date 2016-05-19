Барнаул, 19 мая, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Алтайкрайстат сегодня, 19 мая, обнародовал данные об обороте розничной торговли и общественного питания по Алтайскому краю за январь-апрель 2016 года. Они свидетельствуют о снижении показателя на 7,9% (в товарной массе). Меньше жители региона стали питаться и в общественных местах (снижение на 3,0%).

ИА REGNUM Торговля в Алтайском крае

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 52,8%, непродовольственных товаров — 47,2%, — информируют статистики.

Общий оборот розничной торговли составил 89 726,5 млн. рублей, что составляет 99,6% в фактических и 92,1% — в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.

Оборот пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) составил 47 332,5 млн. руб. (92,3% в сопоставимых ценах). Непродовольственных товаров куплено на сумму 42 394 млн. руб. (92,0% в сопоставимых ценах). Оборот общественного питания составил 2607,6 млн. руб. (97% в сопоставимых ценах).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года оборот розничной торговли в Алтайском крае снизился почти на 10%.

Оборот торговли пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, составил 163 283,2 млн. рублей., непродовольственных товаров — 157 946,3 млн. рублей, общепита — 8693,6 млн. рублей.