Южно-Сахалинск, 19 мая, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Терминал в порту Пригородное, предназначенный для отгрузки сжиженного природного газа проекта «Сахалин-2», впервые принял японское судно Surya Aki, сообщает пресс-служба компании «Сахалин Энерджи».

wakanatsu.com Японский газовоз Surya Aki

Покупателем СПГ выступила компания «Хиросима Гэc», еще с 2006 года являющаяся партнером «Сахалин Энерджи». Кроме судна Surya Aki, японским предприятием зафрахтован другой танкер аналогичной вместимости под названием Sun Arrows. Газовозы будут доставлять партии сахалинского СПГ в Японию.

В честь прибытия танкера к берегам Сахалина представители «Хиросима Гэc» побывали в офисе российской компании и на производственном комплексе «Пригородное» в заливе Анива.

Менеджер группы закупок департамента по оценке запасов газа Хидеказу Арата заявил, что «Сахалин Энерджи» является надежным поставщиком СПГ. Гость из Японии вручил российским партнерам памятный подарок — сувенир с лазерной моделью танкера.

В ответном слове руководитель производства ПК «Пригородное» Майкл Бурк сообщил, что данное событие послужит для большего укрепления связей между предприятиями и передал в подарок для команды Surya Aki картину с изображением инфраструктуры проекта «Сахалин-2».