Ростов-на-Дону, 19 мая, 2016, 07:29 — ИА Регнум.

Город Новочеркасск Ростовской области оказался не готов к сезону дождей. «Потоп в Новочеркасске сегодня. Ростову-на-Дону ещё грех жаловаться», — написали пользователи соцсети «ВКонтакте», передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

vk.com/rostovnadonu Потоп в Новочеркасске

В сообществе «Ростов | Главный» запись сопровождена снимком с места событий. На фотографии отчётливо видно, что ливневые стоки не смогли справиться с дождевой водой настолько, что легковые автомобили оказались наполовину в воде, люди переходили улицы, находясь по пояс в ливневой реке.

«Работы по прочистке ливневой канализации начались сразу. В ближайшее время её работа будет полностью восстановлена», — прокомментировала сложившуюся ситуацию заместитель главы администрации столицы донского казачества Лариса Конюшинская.

Напомним, что Главное управление МЧС России по региону разослало штормовое предупреждение о надвигающемся урагане. В частности, по данным ростовских синоптиков, область на два дня накрыло беспросветными ливнями с грозой и градом, сопровождающимися порывами ветра до 22 м/сек.

В прошедшие выходные экстренное сообщение оказалось не лишним. В Белокалитвинском районе стихия накрыла четыре населенных пункта. В хуторах сносил крыши и вредил сельхозугодьям смерч. Жителям восстановили дома, но выплата компенсаций еще впереди.