Вашингтон, 19 мая, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Хоккейный матч полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги завершился победой «Питтсбург Пингвинз» над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:2, сообщает «Чемпионат».

lightning.nhl.com Матч между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Первую шайбу в ворота Андрея Василевского забросил игрок «Питтсбурга» Карл Хагелин в конце первого периода. Затем, после перерыва, Фил Кессел увеличил отрыв.

Одну шайбу в ответ забросил Тайлер Джонсон с передачи Никиты Кучерова, но «Питтсбург» снова усилил разрыв: Сидни Кросби с подачи Евгения Малкина забил третий гол на 50-й минуте, а четвертую шайбу забросил Крис Куниц. Лишь в самом конце игры «Тампа» сократила разницу в счете до двух голов, когда Ондржей Палат после паса Кучерова все-таки поразил ворота «Питтсбурга».

Первой звездой матча стал нападающий «Питтсбурга» Фил Кессел. Его коллеги Карл Хагелин и Сидни Кросби названы второй и третьей звездами соответственно.

В рядах «Тампы» нельзя было не отметить Никиту Кучерова, причастного к обоим голам команды.

В итоге «Питтсбург» вышел вперед в серии со счетом 2:1. Следующая встреча команд запланирована на 21 мая.