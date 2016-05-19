Вашингтон, 19 мая, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Над международными водами Южно-Китайского моря истребители ВВС Китая перехватили американский самолет-разведчик, цитирует пресс-службу Пентагона Reuters.

J-11

В Пентагоне действия двух истребителей J-11 ВВС КНР расценили как небезопасные. В Министерстве обороны США также отметили, что американский самолет-разведчик исполнял «рутинное патрулирование».

Уточняется что инцидент произошёл в международном воздушном пространстве. Далее он будет обсуждаться между Вашингтоном и Пекином по военным и дипломатическим каналам.

В регионе Южно-Китайского моря растет напряжение с тех пор, как Китай начал сооружать там искусственные острова. Соседние страны, как Филиппины, Австралия, Вьетнам, а также США опасаются, что КНР разместит на островах системы ПРО. Под предлогом обеспечения безопасности международного судоходства Пентагон отправил в регион свои военные корабли, вызвав тем самым недовольство Пекина.

Богатое залежами нефти и газа Южно-китайское море является предметом пограничного спора Китая, Тайваня, Вьетнама, Малайзии, Филиппин и Брунея. Суммарный объем торговли, осуществляемой в этом регионе, составляет $5 трлн ежегодно.