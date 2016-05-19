Пекин, 19 мая, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Бизнесмен из КНР Тони Ся приобрел английский футбольный клуб «Астон Вилла». Руководство клуба уже подтвердило сделку, сумма которой, по неподтвержденным данным, составила 70 млн фунтов.

avfc.co.uk Тони Ся

В прошедшем сезоне «Астон Вилла» выступила хуже остальных клубов английской Премьер-лиги, одержав победу всего в 3 матчах. В следующем сезоне команда покинет самую престижную лигу Англии и продолжит выступление во втором дивизионе, пишет «Наньцзао жибао».

Как сообщил Тони Ся, в его планы входит популяризация «Астон Вилла» в Китае, а также возвращение клуба в Премьер-лигу. Менеджером команды станет Ди Маттео, который перейдет в Aston Villa из лондонского Chelsea.

Тони Ся принадлежит холдинг Recon Group, который контролирует 5 международных компаний, зарегистрированных на территории Гонконга и КНР. Более 35 тыс. сотрудников Recon Group работают в 75 странах мира.

В последние годы китайские инвесторы проявляют небывалый интерес к европейским футбольным клубам. В 2015 г. группа инвесторов из КНР приобрела 13% акций британского клуба «Манчестер сити» за $400 млн. В январе 2015 г. китайский миллиардер Ван Цзяньлин приобрел 20% долю в испанском «Атлетико Мадрид».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, итальянская компания Fininvest, осуществляющая управление футбольным клубом «Милан», подписала меморандум о взаимопонимании с группой китайских инвесторов. Подписание документа стало первым шагом в процессе приобретения доли в итальянском футбольном клубе бизнесменами из КНР.