Красноярск, 19 мая, 2016, 06:52 — ИА Регнум. В администрации Ленинского района города Красноярска прошли обыски в связи с расследованием дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в следственном комитете Красноярского края, уголовное дело возбуждено в отношении 49-летнего жителя Красноярска, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных 3 и 4 частями статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере и покушение на мошенничество в крупном размере»).

devyatka.ru Обыск

По версии следствия, подозреваемый вымогал деньги с предпринимателя, намеревавшегося получить в аренду участок в Ленинском районе под строительство автомойки. Мошенник обещал обеспечить победу в аукционе на право заключения договора аренды, а также помочь в оформлении автомойки в капитальное сооружение.

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе следственного комитета, согласно предварительной версии следствия, злоумышленник ввел бизнесмена в заблуждение относительно своих истинных намерений, на самом же деле на связь с чиновниками районной администрации он не выходил.

Тем не менее, с 2013 по 2016 год он получил от предпринимателя 3 млн рублей и впоследствии еще дважды он получал по 100 тыс. рублей за оказание содействия в непринятии администрацией района установленных законом мер в связи с выявленным нарушением условий договора аренды по целевому использованию земельного участка. В мае 2016 года он был задержан после получения еще 400 тыс. рублей.

Несмотря на то, что в следственном комитете считают чиновников администрации Ленинского района непричастными к вымогательству, 17 мая в районной администрации были проведены обыски — «изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, служебные документы и другие объекты, представляющие интерес для расследования уголовного дела», говорится в сообщении следкома.

Подозреваемый арестован на 2 месяца. В управлении следственного комитета затруднились ответить на вопросы ИА REGNUM о том, какова была стоимость выигранного предпринимателем тендера на аренду земли, и какие экспертизы назначены на данный момент, сославшись на то, что расследование только началось.