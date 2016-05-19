На Камчатке сложилась катастрофическая ситуация с браконьерством рыбы
Петропавловск-Камчатский, 19 мая, 2016, 07:05 — ИА Регнум. На Камчатке возникла угроза закрытия промысла красной рыбы на реке Большая, на которой сложилась катастрофическая ситуация с браконьерством, заявил на Камчатском рыбохозяйственном совете министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын, передает корреспондент ИА REGNUM.
«На западном побережье Камчатки недавно созданы две ассоциации, основной задачей которых является оказание помощи правоохранительным и контролирующим органам в обеспечении сохранения запасов рек. Вы знаете, что катастрофическая ситуация с браконьерством складывается на реке Большая, учитывая транспортную доступность этого объекта. Если рыбохозяйственные предприятия не позаботятся об этой реке, то через 3−5 лет это может привести к полному закрытию промысла», — сказал Владимир Галицын.
Тема борьбы с браконьерством стала одной из основных во время заседания Совета. Как заявил заместитель руководителя Северо-Восточного территориального управления (СВТУ) Росрыболовства Юрий Татаринов, несмотря на то, что официальная путина стартует на полуострове 1 июня, посты рыбоохраны на реке Большая планируется выставить уже 25 мая.
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Всего на период путины планируется создание порядка 40 постов рыбоохраны на основных водоёмах края. На западном побережье в районе Большой планируется выставить 21 пост с привлечением 26 сотрудников СВТУ и порядка 40 представителей других правоохранительных ведомств и общественности. «Упор на выставление рыбоохранных постов с привлечением представителей рыбопромышленных предприятий делается ввиду того, что, как показывает практика, там, где пользователь радеет за реку, там и ситуация складывается положительная в части подхода на нерест производителей. Это, например, реки восточного побережья, река Озерная на западе и другие», — отметил Татаринов.
Как сообщало ИА REGNUM, на рынки Камчатки браконьеры уже начали поставлять свежую красную рыбу. В частности, можно купить чавычу — по 1800 рублей за килограмм.
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Кроме того, глава СВТУ Александр Христенко заявлял, что борьба с браконьерством на Камчатке в ходе главной лососевой путины года, должна получить широкий общественный резонанс с обнародованием имен всех, кто занимается незаконным промыслом, включая тех, кто покрывает браконьерство.
Река Большая имеет немаловажное значение, как место размножения западно-камчатских лососёвых рыб. Нереститься в эту реку заходят более 40 тыс. особей чавычи, 300 тыс. — нерки, до 20 млн — горбуши, свыше 100 тыс. особей кижуча.