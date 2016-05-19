Петропавловск-Камчатский, 19 мая, 2016, 07:05 — ИА Регнум. На Камчатке возникла угроза закрытия промысла красной рыбы на реке Большая, на которой сложилась катастрофическая ситуация с браконьерством, заявил на Камчатском рыбохозяйственном совете министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ловля рыбы сетями. Фрагмент. XIV

«На западном побережье Камчатки недавно созданы две ассоциации, основной задачей которых является оказание помощи правоохранительным и контролирующим органам в обеспечении сохранения запасов рек. Вы знаете, что катастрофическая ситуация с браконьерством складывается на реке Большая, учитывая транспортную доступность этого объекта. Если рыбохозяйственные предприятия не позаботятся об этой реке, то через 3−5 лет это может привести к полному закрытию промысла», — сказал Владимир Галицын.

Тема борьбы с браконьерством стала одной из основных во время заседания Совета. Как заявил заместитель руководителя Северо-Восточного территориального управления (СВТУ) Росрыболовства Юрий Татаринов, несмотря на то, что официальная путина стартует на полуострове 1 июня, посты рыбоохраны на реке Большая планируется выставить уже 25 мая.

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Всего на период путины планируется создание порядка 40 постов рыбоохраны на основных водоёмах края. На западном побережье в районе Большой планируется выставить 21 пост с привлечением 26 сотрудников СВТУ и порядка 40 представителей других правоохранительных ведомств и общественности. «Упор на выставление рыбоохранных постов с привлечением представителей рыбопромышленных предприятий делается ввиду того, что, как показывает практика, там, где пользователь радеет за реку, там и ситуация складывается положительная в части подхода на нерест производителей. Это, например, реки восточного побережья, река Озерная на западе и другие», — отметил Татаринов.

Как сообщало ИА REGNUM, на рынки Камчатки браконьеры уже начали поставлять свежую красную рыбу. В частности, можно купить чавычу — по 1800 рублей за килограмм.

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Кроме того, глава СВТУ Александр Христенко заявлял, что борьба с браконьерством на Камчатке в ходе главной лососевой путины года, должна получить широкий общественный резонанс с обнародованием имен всех, кто занимается незаконным промыслом, включая тех, кто покрывает браконьерство.

Река Большая имеет немаловажное значение, как место размножения западно-камчатских лососёвых рыб. Нереститься в эту реку заходят более 40 тыс. особей чавычи, 300 тыс. — нерки, до 20 млн — горбуши, свыше 100 тыс. особей кижуча.