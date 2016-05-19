Тайбэй, 19 мая, 2016, 06:32 — ИА Регнум. В ходе своего выступления на Экономическом форуме в Тайбэе бывший президент Тайваня Ма Инцзю отметил ключевую роль КНР в экспортно-ориентированной экономике Тайваня.

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«За последние 8 лет среднегодовой профицит тайваньской экономики составлял $70 млрд. В случае отказа от торговли с материковым Китаем мы неизбежно столкнемся с дефицитом торгового баланса», — отметил тайваньский политик.

Ма Инцзю отметил, что в 2015 г. остров посетили более 10 млн туристов из КНР. По мнению экс-лидера Тайваня, это стало возможным благодаря строгому соблюдению консенсуса 1992 г., пишет «Жэньминь жибао».

«Экономика Тайваня столкнулась с серьезными проблемами, вызванными мировым экономическим кризисом 2008 г. Благодаря торговому сотрудничеству с КНР Тайвань сможет наиболее безболезненно избежать последствий кризиса мировой экономики», — добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 января 2016 г. на Тайване состоялись президентские выборы. Новый президент Тайваня Цай Инвэнь в ходе предвыборной гонки неоднократно негативно высказывалась о курсе сближения с КНР, начатом ее предшественником.