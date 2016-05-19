Омск, 19 мая, 2016, 06:08 — ИА Регнум. Министром строительства и жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) Омской области назначен Александр Бирюков.

omskportal.ru Александр Бирюков

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, Бирюков ранее был заместителем главы регионального Минстроя, курировавшим вопросы газификации, энергетики, водоснабжения и теплообеспечения. Он возглавил отраслевое ведомство по решению губернатора Виктора Назарова с 19 мая.

Распоряжение о кадровом назначении Назаров подписал 18 мая. Перед этим он встретился с Бирюковым и обозначил круг первостепенных задач: «Нужно брать под личный контроль и управлять в ручном режиме вопросами дорожного строительства. В числе приоритетов также достройка объектов к 300-летию Омска и запуск их в эксплуатацию. Сегодня перед министерством стоит важная задача и по капитальному ремонту, где необходимо принимать кардинальные меры, чтобы освоить то финансирование, которое на сегодня есть. Никакого увеличения поступлений по капремонту не будет, мы это с вами понимаем и знаем, но, безусловно, и то, что сегодня необходимо довести до логического завершения планы ремонта, чтобы жители не страдали от недобросовестности подрядчиков и тех, кому не хватило сил и средств выполнить свои обязательства». По словам губернатора, один из основных вопросов — это подготовка к отопительному сезону.

Александр Бирюков заверил, что постарается «оправдать оказанное ему доверие».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Александр Бирюков сменил на этом посту Максима Михайленко, выдвинутого на должность главы регионального Минстроя партией КПРФ. Коммунист Михайленко возглавил Минстрой в марте текущего года, а заявление об уходе написал уже через два месяца — в мае.

По мнению ряда омских политологов, решение Михайленко об отставке не стало неожиданностью.