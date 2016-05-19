Владивосток, 19 мая, 2016, 06:02 — ИА Регнум. Рядом с воинской частью во Владивостоке обнаружен тайник с особо крупной партией синтетических наркотиков. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба управления ФСКН по Приморскому краю, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

свик-тв.рф Тайник

«В ходе обследования участка местности в лесном массиве вблизи одной из воинских частей в Ленинском районе города обнаружен тайник, в котором находились семь полимерных пакетов с белым порошкообразным веществом синтетического происхождения», — говорится в сообщении.

В ходе лабораторного исследования установлено, что в изъятых пакетах находились два вида наркотиков синтетической группы общей массой более 6,8 килограммов, что эквивалентно 40 тысячам разовых доз.

Уточняется, что мероприятия проводились совместно с управлением ФСБ по Приморскому краю. Материалы были переданы в УМВД по Владивостоку для принятия процессуального решения.