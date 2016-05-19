Пекин, 19 мая, 2016, 06:01 — ИА Регнум. Органы цензуры Китая удалили контент, размещенный американскими дипломатами на одном из популярных в КНР сайте вопросов и ответов. Власти КНР посчитали, что посольство США с помощью китайских социальных сетей и развлекательных сайтов проводит культурную экспансию.

ggpht.com Китайский развлекательный сайт

В апреле 2016 г. на сайте zhihu.com, представленном в формате вопрос-ответ, была создана дискуссия «Discover the US». В данной теме представители американского дипломатического корпуса отвечали на вопросы китайских интернет-пользователей о истории США и о жизни в Америке. 18 мая доступ к ресурсу оказался заблокированным, а весь контент был удален, пишет «Сина синьвэнь».

Власти КНР пока не прокомментировали произошедшее и не назвали точные причины блокировки аккаунта посольства США. Вашингтон также пока не отреагировал на действия Пекина.

Основной причиной блокировки могли стать неоднократные жалобы китайских интернет-пользователей, считающих, что с помощью zhihu.com американские дипломаты продвигают американскую идеологию.