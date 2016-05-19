Багдад, 19 мая, 2016, 05:48 — ИА Регнум. Девять иракских военнослужащих погибли в результате взрыва в заминированном здании к югу от Багдада. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на военные источники.

muftah.org Взрыв

Как уточняется, погибшие военнослужащие участвовали в рейде против предполагаемых боевиков террористической группировки «Исламское государство». По информации иракских властей, в городе Эль-Латифия готовилась встреча высокопоставленных членов группировки.

Напомним, 11 мая при взрыв автомобиля, начинённого взрывчаткой, в пригороде Багдада погибли 64 человека, ещё около 90 человек получили ранения. Двумя днями позднее в результате двойного теракта в городе Балад к северу от иракской столицы погибли 17 человек. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».