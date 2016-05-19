Владивосток, 19 мая, 2016, 06:02 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке с 2017 года могут быть расширены налоговые льготы для инвесторов. Аналогичный механизм уже внедрялся прежде, однако из-за излишней бюрократии он принёс нулевой эффект. Чиновники сделали работу над ошибками, и теперь новация предполагает следующий принцип реализации: вложил деньги в ДФО — получил преференцию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

sibnet.ru Ягель и клюква

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Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ (об уменьшении ставки налога на прибыль организации для участников региональных инвестиционных проектов)» накануне, 18 мая, был одобрен в Совете Федерации и теперь направлен на подпись Владимиру Путину.

По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, новые налоговые льготы получат все инвесторы в ДФО. Так, если за три года инвестор вложил в реализацию проектов 50 млн рублей, или за пять лет вложил 500 млн рублей, то ему предоставят 10-летнюю льготу при уплате налога на прибыль и налога на добычу полезных ископаемых. При этом будут учитываться капиталовложения с 1 января 2013 года.

Кроме того, в течение первых пяти лет предусмотрена пониженная ставка налога на прибыль, которая зачисляется в региональную казну, — от 0% до 10%. Следующие пять лет — не менее 10%. Эта преференция начнёт действовать с того периода, когда впервые была получена такая прибыль.

В новом законе также прописано, что инвестор в первые два года полностью освобождается от НДПИ. Льгота действует 10 лет: в этот срок размер льготы сокращается на 20% каждые два года.

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«Вводится принципиально новая модель: инвестору не нужно ничего доказывать чиновникам, входить в какие-то реестры, подписывать какие-то соглашения. По факту, вложил деньги на Дальнем Востоке — получаешь льготу. Механизм предоставления налоговых льгот инвесторам действовал с 2014 года, но из-за лишней забюрократизированности процесса за прошедшие два года ни один инвестор в ДФО льготами не воспользовался», — отметил Александр Галушка.

Предполагается, что новый механизм заработает с 1 января 2017 года.

Отметим, что накануне, 18 мая, состоялось ещё одно важное событие. Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Цзинь Лицюнем. Глава государства предложил одному из крупнейших азиатских банков с уставным капиталом $100 млрд инвестировать в проекты, реализуемые на Дальнем Востоке.

В частности, речь шла о расширении Транссибирской железнодорожной магистрали, обустройстве Северного морского пути, территорий опережающего развития.