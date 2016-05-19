Гуанчжоу, Китай, 19 мая, 2016, 05:41 — ИА Регнум. На юге Китая начались самые масштабные учения спасателей в истории страны. По сценарию учений, спасательным службам предстоит ликвидировать последствия столкновения судна, перевозящего опасные химикаты, и скоростного пассажирского корабля в дельте реки Чжуцзян.

chinadaily.com.cn Учения по эвакуации раненого

В учениях примут участие 35 спасательных кораблей, 4 самолета, а также 1,3 тыс. спасателей. Помимо китайских спасателей в учениях будут задействованы специалисты из Гонконга и Макао, пишет «Сина синьвэнь».

«Быстрое развитие морского и речного транспорта в Китае неизбежно приводит к аварийным ситуациям. Ежедневно по реке Чжуцзян проходит до 4 тыс. судов. Крупнейшие порты расположены в Чжухае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Макао и Гонконге», — заявил заместитель директора Национального центра поисково-спасательных работ на море Чжуо Ли.

Чиновник отметил, что место проведения учений выбрано не случайно. Особое географическое положение, оживленное движение и частые сложные погодные условия сказываются на аварийности участка реки в районе устья.

«Проведение учений будет способствовать повышению безопасности морского движения в Китае», — добавил Чжуо Ли.

За последние 3 года в устье реки было зафиксировано около 400 аварий, в результате которых пострадали почти 5 тыс. человек. Начиная с 2014 г. власти провинции Гуандун активизировали усилия по повышению безопасности судоходства на реке, в результате чего количество происшествий резко сократилось.