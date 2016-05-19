Вашингтон, 19 мая, 2016, 05:28 — ИА Регнум. Палата представителей США одобрила законопроект о выделении 622,1 млн долларов на борьбу с вирусом Зика, передаёт агентство Reuters.

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В соответствии с законопроектом средства будут направлены на осуществление контроля за распространением вируса в стране. Как отмечается, утверждённая сумма оказалась меньше, чем требовал президент США Барак Обама.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о «взрывном» характере вируса Зика. Как заявила в Женеве директор ВОЗ Маргарет Чан, распространение лихорадки может привести к 3−4 млн заболевших в странах Латинской Америки.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, иногда передающаяся человеку через комаров. Вирус наиболее опасен для женщин в период беременности, так как может вызвать у ребёнка микроцефалию — уменьшение размера черепа и соответственно головного мозга, сопровождающееся умственной отсталостью, нарушением слуха и зрения.