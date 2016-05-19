Куньмин, Китай, 19 мая, 2016, 05:23 — ИА Регнум. Власти провинции Юньнань предоставили информацию о пострадавших и разрушениях, вызванных двумя землетрясениями магнитудой 5,0 и 4,6. В результате подземных толчков, зарегистрированных 18 мая, пострадали 45,2 тыс. граждан КНР, частично разрушено 192 здания.

t-l.ru После землетрясения.

Как отметили чиновники, жертв удалось избежать из-за низкой плотности населения в регионе, где произошли землетрясения. Местные власти выделили пострадавшим 200 многоместных палаток, 2 тыс. раскладушек, 4 тыс. одеял и комплектов одежды, пишет «Чжунго синьвэнь».

На ликвидацию последствий природной катастрофы выделено 2,5 млн юаней ($383 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 18 мая Национальное сейсмологическое управление КНР сообщило о зарегистрированном землетрясении магнитудой 5,0. Эпицентр толчков находился на территории округа Юньлун в провинции Юньнань.