Тяньцзинь, Китай, 19 мая, 2016, 05:05 — ИА Регнум. Руководство китайско-немецкого предприятия FAW-Volkswagen сообщило о начале строительства автомобильного завода в Тяньцзине. Заложенная производственная база на севере КНР создаст более 6 тыс. новых рабочих мест.

data.motor-talk.de Volkswagen в Китае

Строительство нового завода обойдется совместному предприятию почти в 20 млрд юаней ($3 млрд). Планируемая производственная мощность завода составляет около 300 тыс. автомобилей ежегодно. Площадь новой производственной базы FAW-Volkswagen превышает 1 млн кв. метров, пишет «Синьхуа».

Генеральный директор FAW-Volkswagen Йохем Хайнцманн сообщил журналистам, что завод в Тяньцзине к 2020 г. позволит достичь предприятию производственных мощностей в 3 млн легковых автомобилей ежегодно.

По мнению Хайнцманна, новые сборочные цеха в Тяньцзине являются прямым доказательством плодотворного сотрудничества FAW и Volkswagen, начавшееся 25 лет назад.

По состоянию на сегодняшний день концерн FAW-Volkswagen уже построил 4 завода на территории КНР. Производственные базы предприятия расположены в Чанчуне, Чэнду, Фошане и Циндао.