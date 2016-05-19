СМИ: РЖД заинтересовалась сверхскоростными поездами Илона Маска
Москва, 19 мая, 2016, 04:49 — ИА Регнум. ОАО «Российские железные дороги» и американская компания Hyperloop One, занимающаяся разработкой сверхскоростных поездов по идее миллиардера Илона Маска, создали рабочую группу для обсуждения перспектив сотрудничества, пишет 19 мая газета «Ведомости».
Как сообщила изданию Екатерина Гришковец, представитель группы «Сумма», венчурный фонд которой Caspian VC инвестировал в Hyperloop One, на данный момент обсуждается лишь концепция, о вероятности и объёмах будущего финансирования на данный момент ничего неизвестно.
Источник, близкий к РЖД, сообщил, что инициатива сотрудничества исходила от Hyperloop One. До конца текущего года РЖД предстоит высказать свои соображения по безопасности, которые будут основаны на результатах испытаний, проходящих в настоящее время в США.
Hyperloop — проект сверхскоростного поезда на воздушных подушках, который сможет перевозить пассажиров по трубам в условиях низкого давления (почти вакуума) со скоростью около 1200 км/ч — близкой к скорости звука.
Эксперты отмечают, что строительство Hyperloop, как и любой другой высокоскоростной линии, нуждающейся в собственной инфраструктуре, имеет экономический смысл лишь на маршруте Москва — Санкт-Петербург, где имеется необходимый пассажиропоток и достаточное количество готовых платить за такой транспорт. За пределами же двух столиц такой проект может оказаться невыгоден.