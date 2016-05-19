Москва, 19 мая, 2016, 04:49 — ИА Регнум. ОАО «Российские железные дороги» и американская компания Hyperloop One, занимающаяся разработкой сверхскоростных поездов по идее миллиардера Илона Маска, создали рабочую группу для обсуждения перспектив сотрудничества, пишет 19 мая газета «Ведомости».

beriev.com Проэкт транспортной системы будущего — Бартини Р.Л.

Как сообщила изданию Екатерина Гришковец, представитель группы «Сумма», венчурный фонд которой Caspian VC инвестировал в Hyperloop One, на данный момент обсуждается лишь концепция, о вероятности и объёмах будущего финансирования на данный момент ничего неизвестно.

Источник, близкий к РЖД, сообщил, что инициатива сотрудничества исходила от Hyperloop One. До конца текущего года РЖД предстоит высказать свои соображения по безопасности, которые будут основаны на результатах испытаний, проходящих в настоящее время в США.

Hyperloop — проект сверхскоростного поезда на воздушных подушках, который сможет перевозить пассажиров по трубам в условиях низкого давления (почти вакуума) со скоростью около 1200 км/ч — близкой к скорости звука.

Эксперты отмечают, что строительство Hyperloop, как и любой другой высокоскоростной линии, нуждающейся в собственной инфраструктуре, имеет экономический смысл лишь на маршруте Москва — Санкт-Петербург, где имеется необходимый пассажиропоток и достаточное количество готовых платить за такой транспорт. За пределами же двух столиц такой проект может оказаться невыгоден.