Петропавловск-Камчатский, 19 мая, 2016, 04:28 — ИА Регнум. Циклон, который подошел к берегам Камчатки со стороны Охотского моря вечером 18 мая, лишь задевает юг полуострова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM синоптики, отметив, что основное влияние атмосферный вихрь оказывает на крупнейшие населенные пункты — Петропавловск-Камчатский и Елизовский район.

meteovesti.ru Циклон

В этих поселениях в ночь на 19 мая выпал мокрый снег. Растаять ему не дают продолжающиеся осадки. Хотя до этого циклона весь выпавший за зиму и весну снег в городе уже сошел. Сейчас появился новый покров. «Этот циклон не очень мощный. Он лишь задевает юг полуострова. На ближайших выходных мы ждем теплую и солнечную погоду», — сказали в метеоцентре.

В ГИБДД тем временем отметили, что просят местных автомобилистов быть осторожными. «На дорогах ухудшились условия. Появился снег, а почти все автомобилисты уже успели «переобуться». Поэтому мы призывает их к соблюдению правил движения и осторожности», — сказали инспекторы.