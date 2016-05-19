Хагатна, США, 19 мая, 2016, 04:11 — ИА Регнум. Стратегический бомбардировщик B-52 Военно-воздушных сил США потерпел крушение на остров Гуам, семерым членам экипажа удалось покинуть воздушное судно, передаёт Associated Press.

avion-de-combat.com B-52 стратегический бомбардировщик США

По информации агентства, авиакатастрофа произошла 19 мая на авиабазе Андерсен. Самолёт был переброшен на Гуам из штата Северная Дакота в целях обеспечения присутствия США в Тихоокеанском регионе. Самолёт потерпел крушение во время выполнения учебного полёта.

Известно, что на борту находился экипаж 69-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи. Причины крушения самолёта на данный момент не называются.