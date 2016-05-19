Москва, 19 мая, 2016, 03:50 — ИА Регнум. Сирийские правительственные войска остановили танковое наступление террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в провинции Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В районах населенных пунктов Заръя и Нарб-Нафса в провинции Хама отряды террористов «Джабхат ан-Нусры», введя в бой танки, перешли в контрнаступление на правительственные войска. Продвижение боевиков остановлено подразделениями вооружённых сил Сирии», — говорится в документе.

По информации российской стороны, в минувшие сутки боевики «Джабхат ан-Нусра» продолжали провокационные действия, направленные на срыв режима перемирия в Сирии.

«В течение суток вёлся огонь из РСЗО, миномётов и стрелкового оружия по кварталам Шейх Максуд, Аль-Асад, Салах-эд-Дин и Мейдан города Алеппо. Дважды обстреливался населенный пункт Хандрат в провинции Алеппо. В провинции Латакия обстреляны населённые пункты Кинсибба и Нехшебба. Также артиллерийскому и миномётному обстрелу подвергся населённый пункт Ард эль-Вата», — информируют в Минобороны.

Также сообщается, что в провинции Дамаск из миномётов и РСЗО террористы «Джабхат ан-Нусры» обстреляли позиции подразделений вооружённых сил Сирии, дислоцирующихся в районе населённого пункта Мардж-Султан. Кроме этого, миномётному обстрелу подвергся населённый пункт Нула.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра».