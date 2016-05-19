Вашингтон, 19 мая, 2016, 03:26 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама выдвинул на должность посла на Украине кандидатуру Мари Йованович, сообщает пресс-служба Белого дома.

state.gov Мари Йованович — главный заместитель помощника госсекретаря США в бюро по европейским и азиатским делам

Уточняется, что нынешний глава американской дипмиссии на Украине Джеффри Пайетт, в свою очередь, выдвинул на должность посла США в Греции.

Кроме этого, американский президент сообщил о намерении назначить послов в Ираке, Лаосе, Бурунди и на Филиппинах. Все кандидатуры теперь должны быть утверждены Сенатом США.

Мари Йованович с 2005 по 2008 год работала послом США в Киргизии, с 2008 по 2011 — в Армении. С 2012 года занимает должность главного заместителя помощника госсекретаря США в бюро по европейским и азиатским делам.