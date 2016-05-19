Владивосток, 19 мая, 2016, 03:57 — ИА Регнум. После объявления депутатами Партизанского района Приморья бессрочной голодовки на многочисленные проблемы муниципалитета обратили внимание члены Общероссийского народного фронта, лидером которого является Владимир Путин. Население в очередной раз пожаловалось на земельный беспредел, в особенности речь идёт о предоставлении участков многодетным, а также на работу полигона ТБО около села Владимиро-Александровское, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам сопредседателя приморского штаба ОНФ Александра Фёдорова, население Партизанского района массово недовольно тем, что под видом выделения земли многодетным, происходит распределение участков лицам, которые к этой программе никакого отношения не имеют. Особенно людей возмущает тот факт, что многодетные семьи получают территории, где отсутствует инфраструктура, а бизнесменам достаются «лакомые куски» возле пляжей на мысе Крутой.

«Жители также отмечают, что все земли возле морских пляжей сдаются в аренду, а арендованные земли впоследствии оформляются в собственность. Предлогом является то, что на них возведены те или иные строения для ведения личного подсобного хозяйства. На самом же деле на них строятся кафе, бани, торговые павильоны и дома для отдыха, которые в пляжный сезон сдаются в аренду за деньги отдыхающим, либо такие участки просто сдаются в субаренду», — рассказал Фёдоров.

Кроме того, в эпицентр проблемных точек Партизанского района Приморья вновь попал вопрос, связанный с работой полигона ТБО, который расположен около села Владимиро-Александровское. Об этом прежде уже говорили местные депутаты, объявившие бессрочную голодовку.

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На текущий момент «фронтовики» готовят обращения в правоохранительные органы по фактам, которые были изложены населением.

«Массовые обращения жителей являются достаточно серьёзным показателем того, что есть недоработки местных властей», — обозначил последователь Путина.

Отметим, что к сегодняшнему дню депутаты Партизанского района и две местные жительницы уже прекратили бессрочную голодовку, так как в прокуратуре Приморья пообещали виновных наказать. Предварительная проверка подтвердила многочисленные факты незаконной деятельности, которая много лет процветает в муниципалитете. Более того — выявлены и другие нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 16 мая, три депутата Партизанского района объявили бессрочную голодовку, поскольку несколько лет их заявления о беспределе местной власти игнорировали и сами чиновники, и прокуратура. К протесту присоединились также многодетная женщина, опекун пятерых детей, которая не могла получить должную жилплощадь, а также ещё одна жительница муниципалитета: она жаловалась на незаконную застройку водоохранной зоны.

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