Вашингтон, 19 мая, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Два китайских военных самолёта перехватили разведывательный самолёт США над Южно-Китайским морем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

sina.com.cn Boeing RC-135

Как заявили в американском оборонном ведомстве, инцидент произошёл в международном воздушном пространстве, при этом авиация КНР действовала в «небезопасной манере».

Американский самолёт-разведчик, как отмечается, осуществлял «рутинное патрулирование» в данном регионе.

В Вашингтоне отметили, что инцидент будет обсуждаться с Пекином по военным и дипломатическим каналам.