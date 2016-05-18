Петропавловск-Камчатский, 19 мая, 2016, 02:48 — ИА Регнум. На Камчатке более 40 человек от Охраны лесов и других подразделений, заняты на тушении крупного лесного пожара в Мильковском лесничестве, где горит 750 гектаров — в основном, трава. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM специалисты Охраны лесов, пожар начался еще 17 мая.

firecorps.org Пожар в лесу

За сутки, из-за сильного ветра и сухой погоды в районе происшествия, пожар разросся до 750 гектаров. «Кроме людей на тушении задействовано более 10 единиц техники. Накануне на тушение вылетал вертолет. Он произвел 17 сбросов по 1,5 тонны воды каждый. Пока пожар не потушен. Работа продолжается», — сказали в Охране лесов.

Первый природный пожар на Камчатке был зафиксирован в конце апреля — за несколько дней до старта официального пожароопасного периода. Столь ранее начало пожаров в регионе связывают с малоснежной зимой. Пока, в основном, горит трава.

В этом сезоне на Камчатке к тушению пожаров в лесах и на полях подготовлены около 1 тыс. человек от МЧС и примерно 3 тыс. добровольцев. В течение пожароопасного сезона 2015 года на землях лесного фонда в Камчатском крае было зарегистрировано и ликвидировано 17 лесных пожаров, из которых 15 — в зоне наземной охраны лесов на общей площади 306,5 га. Два крупных пожара в зоне космического мониторинга были ликвидированы весной этого года в районе пгт. Палана. Их общая площадь составила 2865 га.