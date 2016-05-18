Вашингтон, 19 мая, 2016, 02:43 — ИА Регнум. ФБР расследует возможную причастность американских банков к допинговому скандалу в России. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник, знакомые со следствием.

cugetliber.ro Сотрудники ФБР

Кроме этого, как сообщается, следователи ищут людей, которые могли получить преимущества от незаконной схемы. В их числе могут быть спортсмены, тренеры, сотрудники антидопинговых служб или российские официальные лица, отмечает телеканал.

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Минюст США инициировал уголовное расследование в связи с заявлениями об использовании допинга российскими спортсменами.

По информации издания, в рамках дела следователями будет изучена деятельность чиновников, спортсменов, тренеров, антидопинговых организаций и всех, кто «может получать незаконную выгоду от использования допинга».

Как было отмечено, речь идёт о федеральном деле, что позволяет выдвинуть официальные обвинения против иностранцев, не проживающих в США, в том числе граждан России, если будет обнаружена хоть какая-то их связь со страной, например, пользование услугами американского банка.