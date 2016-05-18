Сантьяго, 19 мая, 2016, 02:03 — ИА Регнум.



novostibankrotstva.ru Суд

Министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос заявил, что его страна располагает всеми необходимыми аргументами, чтобы противостоять требованию Боливии о предоставлении суверенного выхода к морю. Он также отметил: «У нас уже есть солидный документ, который защищает национальные интересы. Это дает нам уверенность в том, что ждет нас впереди», сообщает La Nacion.cl.

Отметим, что морской спор — не единственная конфликтная тема, которую Боливия пытается решить на уровне Международного суда в Гааге. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта, в День моря, Президент Боливии Эво Моралес заявил, что Чили незаконно использует боливийский природный ресурс — воды реки Силала. По его мнению, это «оскорбительное действие», покушение на наследие боливийского народа. И далее бесконтрольное использование вод Силалы «продолжаться не может», комментирует Prensa Latina.

В результате, Эво Моралес объявил о своем решении передать еще один иск против Чили. Напомним, что Боливия сейчас предпринимает активные шаги для возвращения выхода к морю. Международный суд ООН в Гааге выступил против возражений Чили о компетентности этого суда в споре с Боливией за выход к морю. Члены Гаагского суда отметили, что суд обладает юрисдикцией на основании статьи 31 Пакта Боготы и может удовлетворить просьбу Многонационального государства Боливии в иске от 24 апреля 2013 года. В итоге было принято решение отклонить встречный иск Чили. Сейчас территориальный спор между Боливией и Чили находится в компетенции Гаагского суда, сообщало ранее ИА REGNUM