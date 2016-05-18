Москва, 19 мая, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников столичной полиции за профессиональную работу на месте захвата заложников в отделении «Московского кредитного банка».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Жертв могло быть больше. Спасибо московской полиции за профессиональную работу», — написал мэр 19 мая в своём микроблоге в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 мая неизвестный захватил шестерых заложников в отделении «Московского кредитного банка» на Первомайской улице в Москве. Требуя деньги, мужчина угрожал совершить взрыв. В ходе штурма захватчик был убит, а заложники освобождены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников с применением оружия, или предметов используемых в качестве оружия».