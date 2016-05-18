Кито, 19 мая, 2016, 01:38 — ИА Регнум. Власти Эквадора приняли решение отозвать посла в Бразилии в связи с временным отстранением от должности президента этой страны Дилмы Руссефф. Об этом сообщил министр иностранных дел Эквадора Гийом Лонг, передаёт телеканал RT.

Флаг Эквадора

Однако, судя по заявлению министра иностранных дел Эквадора, речь идет о временном отзыве:"Я вызвал для консультаций нашего посла в Бразилии, с которым проведу встречу для обсуждения политической ситуации в этой стране», — сообщил министр.

Как передают российские официальные СМИ, Эквадор стал «уже третьей страной» Латинской Америки, отозвавшей своего дипломата из Бразилии после отстранения Дилмы Руссефф. Ранее решения об этом приняли Венесуэла и Сальвадор. Отметим, что отзыв посла из страны и отзыв посла для консультаций — это разные вещи в практике дипломатических отношений. Венесуэла также отозвала посла для консультаций. Причем, в тот момент, когда Николас Мадуро объявил об этом решении, посол Венесуэлы уже находился в Каракасе

Как передавало ИА REGNUM, Федеральный сенат (верхняя палата парламента) Бразилии 12 мая принял решение об отстранении Дилмы Руссефф от должности президента на 180 дней. Временным исполняющим обязанности главы государства стал вице-президент Мишел Темер, который уже сформировал новое правительство.

По существующим правилам, по истечении шестимесячного срока на заседании в верхней палате парламента под председательством главы Верховного суда должно будет состоятся новое голосование. Если две трети членов сената выскажутся за импичмент, то Мишел Темер будет и далее исполнять президентские функции. Либо Дилма Руссефф вернётся в президентское кресло. Однако, Мишел Темер заявил о намерении закончить процедуру импичмента за три — три с половиной месяца.